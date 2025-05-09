Жители карельского поселка пожаловались на запущенность детской площадки

Жители Новой Вилги обсудили в соцсетях состояние общественных пространств: возле мусорных контейнеров не проводится уборка, ограждение на хоккейной коробке разрушено, а урны на детской площадке переполнены.
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