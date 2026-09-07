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Один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ на Пермь

Один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ на Пермь

Один человек погиб, еще четверо получили ранения при атаке вражеских беспилотников на Пермь. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

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