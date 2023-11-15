Неизвестный в центре Москвы меньше чем за минуту украл из автомобиля 1 млн рублей

Инцидент произошел на улице Сергея Макеева. Злоумышленник увидел на парковке дорогостоящий автомобиль, открыл его, сел на пассажирское сидение, внимательно изучил содержимое подлокотника и бардачка и нашел 1 млн рублей.
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