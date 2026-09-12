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Аргументы недели

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Серийного маньяка советуют лечить, а не судить

Серийного маньяка советуют лечить, а не судить

Суд в Калифорнии приговорил 39-летнего Калеса Краудера, известного как серийный «нюхатель ягодиц», к 170 дням тюремного заключения за нарушение условий условно-досрочного освобождения.

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