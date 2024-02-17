Теперь болезнь Альцгеймера можно точно диагностировать по крови. Почему это важно?

Болезнь Альцгеймера (БА) — самая распространенная причина развития деменции, состояния, при котором функции головного мозга нарушаются, что приводит к изменениям в психике и снижению когнитивных способностей у пациентов.
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