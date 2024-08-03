Руководители госорганов проведут в августе приемы граждан в регионах.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен график приема граждан на август в регионах Беларуси руководителями республиканских органов государственного управления и других организаций, подчиненных правительству, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
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