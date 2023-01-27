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Петрыкина об участии российских фигуристок в соревнованиях: «С точки зрения конкуренции это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже»

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о конкуренции на чемпионате Европы, где в этом году не выступают россиянки.

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