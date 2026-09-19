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Умерла актриса Анна Шерлинг, дочь Тамары Акуловой

Умерла актриса Анна Шерлинг, дочь Тамары Акуловой

46-летняя дочь Тамары Акуловой перед смертью похоронила брата На 47-м году жизни не стало Анны Шерлинг — актрисы театра и кино, телеведущей.

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