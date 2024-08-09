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«Я — просто ночь»: Глюк'oZа впервые после скандала вышла на связь

«Я — просто ночь»: Глюк'oZа впервые после скандала вышла на связь

Певица Глюк’oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые после скандала на концерте в Красноярске, во время которого ее заподозрили в употреблении психотропных веществ, опубликовала видео, на котором исполняет новую песню.

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