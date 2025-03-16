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Ах, Одесса! В Страсбурге вспомнили о массовом сожжении людей, чтобы отмазать Киев

Ах, Одесса! В Страсбурге вспомнили о массовом сожжении людей, чтобы отмазать Киев

Европейский суд вынес иезуитское решение Евгений Берсенев На фото: Одесса. 3 мая. Пожар в здании областного совета профсоюзов, 2014 год.

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