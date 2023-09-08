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Спецслужбы Казахстана предотвратили попытки вооруженного нападения в Астане и подрыва исторического памятника в Туркестане

Спецслужбы Казахстана предотвратили попытки вооруженного нападения в Астане и подрыва исторического памятника в Туркестане

В Казахстане спецслужбами были предотвращены попытки совершения вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане и подрыва мавзолея Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане.

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