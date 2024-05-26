В Рубцовске пожаловались на мусор на проспекте Ленина

Ранее власти города признавали, что трудности с вывозом отходов действительно есть Житель Рубцовска пожаловался на то, что после месячника чистоты никто так и не вывез мусор с угла проспекта Ленина и улицы Жуковского.
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