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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Рубцовске пожаловались на мусор на проспекте Ленина

В Рубцовске пожаловались на мусор на проспекте Ленина

Ранее власти города признавали, что трудности с вывозом отходов действительно есть Житель Рубцовска пожаловался на то, что после месячника чистоты никто так и не вывез мусор с угла проспекта Ленина и улицы Жуковского.

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