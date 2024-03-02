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Боец Лего: БПЛА ВСУ бесшумно летят над РФ на высоте до 1000 метров

Боец Лего: БПЛА ВСУ бесшумно летят над РФ на высоте до 1000 метров

Беспилотники ВСУ преодолевают большие расстояния на территории России на высоте до 1000 метров. Они летят в режиме тишины и корректируются спутниками, рассказал РИА «Новости» командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ с позывным Лего.

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