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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иоланда Чен: «Коу – категорический враг России и русофоб. Я очень на него зла и обижена, потому что он мучает наших легкоатлетов»

Коу – глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Он выдвигал свою кандидатуру на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), но проиграл выборы.

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