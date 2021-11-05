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ТЦ Приморского края станут недоступны для посетителей без QR-кодов

ТЦ Приморского края станут недоступны для посетителей без QR-кодов

Жителям Приморского края, которым приходится предъявлять QR-коды при посещении мест общепита, а также учреждений культуры и спорта, теперь предстоит обзаводиться ими и для посещения торговых центров, гостиниц, парикмахерских, саун и салонов красоты.

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