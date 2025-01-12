Получивший удар от российской девушки-бойца ММА на турнире UFC тренер сделал заявление

Гасанали Гасаналиев, тренер российской девушки-бойца смешанного стиля (ММА) Виктории Дудаковой, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал удар, полученный от подопечной на турнире UFC Vegas 101.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии