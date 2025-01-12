Получивший удар от российской девушки-бойца ММА на турнире UFC тренер сделал заявление

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Гасанали Гасаналиев, тренер российской девушки-бойца смешанного стиля (ММА) Виктории Дудаковой, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал удар, полученный от подопечной на турнире UFC Vegas 101.