В Приморье пять бывших полицейских предстанут перед судом за взятки

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток в отношении пяти бывших инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД УМВД России по Владивостоку.
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