Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна

Дружба на госуровне и бандюки на нашей территории - это две БОЛЬШИЕ разницы . А вообще в *дрючбу* - мало веры . Продадут .

Сразу перестал читать после утверждения о донарстве. Время терять. Укры море выкопали. Может зря? Новая информация есть.

Леонид Руси

Когда я служил с азерами в 76 - 78, я не заметил дружественных чувств. Они были сами по себе и посылками не делились, но песни свои орали громко. Одним словом Скорпионы...