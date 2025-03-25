Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна

Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна

БлокнотРУ Событиям предшествовали извинения президента Владимира Путина, выплата семьям жертв трагедии компенсаций российским страховщиком и решение о строительстве памятника фактическому создателю современного Азербайджана третьему президенту страны Гейдару Алиеву в Москве.

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Комментарии
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Юрий Белов
Дружба на госуровне и бандюки на нашей территории - это две БОЛЬШИЕ разницы . А вообще в *дрючбу* - мало веры . Продадут .
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Анатолий Зотов
Сразу перестал читать после утверждения о донарстве. Время терять. Укры море выкопали. Может зря? Новая информация есть.
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9 час.
Леонид Руси
Когда я служил с азерами в 76 - 78, я не заметил дружественных чувств. Они были сами по себе и посылками не делились, но песни свои орали громко. Одним словом Скорпионы...
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