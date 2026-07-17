НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

498 подписчиков

Первый алмазный рудник Канады Ekati закрывается после 27 лет работы

Первый алмазный рудник Канады Ekati закрывается после 27 лет работы

14 июля 2026 года Верховный суд Британской Колумбии официально ввёл режим конкурсного управления в отношении Arctic Canadian Diamond Company — оператора рудника Ekati в Северо-Западных территориях Канады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии