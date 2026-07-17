Первый алмазный рудник Канады Ekati закрывается после 27 лет работы

14 июля 2026 года Верховный суд Британской Колумбии официально ввёл режим конкурсного управления в отношении Arctic Canadian Diamond Company — оператора рудника Ekati в Северо-Западных территориях Канады.
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