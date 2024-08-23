Работы по ремонту участка Тверской улицы стартуют 23 августа

23 августа стартуют работы по ремонту участка Тверской улицы. Участок от Моховой улицы до Пушкинской площади будет закрыт для автотранспорта 23-26 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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