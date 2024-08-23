Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    А этот Рафаэль Гросси так и не научился распознавать кому Могут принадлежать дроны на ЗАЭС по IN? Или он все еще на в...В МАГАТЭ раскрыли...
  • Валерий Федосеев
    В сраиле пусть блеет к0зеЛ! В России жидам нехера вонять!Меладзе решил вер...
  • Пульхерия Djem
    Совсем конченные суицидники.ВСУ попытаются за...

Работы по ремонту участка Тверской улицы стартуют 23 августа

Работы по ремонту участка Тверской улицы стартуют 23 августа

23 августа стартуют работы по ремонту участка Тверской улицы. Участок от Моховой улицы до Пушкинской площади будет закрыт для автотранспорта 23-26 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх