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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мироманов забил «Монреалю». У защитника 2 гола в 5 матчах за «Калгари» 

Мироманов забил «Монреалю». У защитника 2 гола в 5 матчах за «Калгари» 

Защитник набрал 2-е (2+0) очко в текущем чемпионате НХЛ, все два – за «Калгари», за который он провел 5 игр.

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