Щуку, медведя и оленя из отходов покажут на Сабантуе-2024 в Люберцах

Российский экологический оператор разместит четыре скульптуры на тему экологии на мультикультурном семейном фестивале «Сабантуй-2024», который пройдет 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах Московской области.
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