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ИА Реалист

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Цены на пшеницу падают на фоне перемирия в Чёрном море

Цены на пшеницу падают на фоне перемирия в Чёрном море

ЧИКАГО (ИА Реалист). Фьючерсы на пшеницу падают четвёртую сессию подряд. Заявления Трампа о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной укрепили ожидания снижения напряжённости в Черноморском регионе.

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