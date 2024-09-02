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Драка на летней веранде: стрельба произошла в ресторане в центре Москвы

Драка на летней веранде: стрельба произошла в ресторане в центре Москвы

Прокуратура контролирует установление обстоятельств стрельбы в точке общепита на Малой Бронной.В Москве в ресторане на Малой Бронной произошёл конфликт со стрельбой.

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