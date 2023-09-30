Вниманию водителей: закрытый участок дороги придется объехать.

30 сентября на участке подъездной автодороги к населенным пунктам Панюшковичи и Щатково Сычковского сельсовета от автодороги М-5 ´Минск-Гомель´ до поворота на оздоровительный лагерь ´Бобренок-2010´ будут проходить соревнования по лыжероллерным гонкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии