Вниманию водителей: закрытый участок дороги придется объехать.

30 сентября на участке подъездной автодороги к населенным пунктам Панюшковичи и Щатково Сычковского сельсовета от автодороги М-5 ´Минск-Гомель´ до поворота на оздоровительный лагерь ´Бобренок-2010´ будут проходить соревнования по лыжероллерным гонкам.