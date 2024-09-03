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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рабьо отклонил выгодное предложение «Милана». Беннасер останется в клубе и будет заявлен в ЛЧ (GdS)

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, экс-полузащитник «Ювентуса» отклонил выгодное предложение «россонери».

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