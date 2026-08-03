Головинские вести
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Головинские вести

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Стало известно, сколько домов по программе реновации возводят в Головинском

Северный округ Москвы остается одной из ключевых площадок для обновления жилого фонда. Как сообщается на официальном сайте мэра и Правительства столицы, сейчас в Головинском районе полным ходом идет возведение трех новых жилых комплексов.

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