5 самых жутких двойников знаменитостей

Когда фанатская любовь дошла до десятков пластических операций и продажи контента для взрослых. фото: Getty Images; соцсети / коллаж MAXIMБыть похожим на знаменитость для кого-то удачное совпадение, а для кого-то — настоящая одержимость.
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