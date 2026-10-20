Кола без сахара влияет на похудение лишь за счет меньшего содержания калорий. Заменять ею воду не стоит, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская, сообщает Sputnik .
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