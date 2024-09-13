Страны ЕС допросят главу МВФ по поводу возобновления взаимодействия с Россией

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Несколько стран Европейского Союза (ЕС) намерены допросить главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву по поводу возобновления взаимодействия с Россией по экономическим вопросам впервые с февраля 2022 года.