Страны ЕС допросят главу МВФ по поводу возобновления взаимодействия с Россией

Несколько стран Европейского Союза (ЕС) намерены допросить главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву по поводу возобновления взаимодействия с Россией по экономическим вопросам впервые с февраля 2022 года.
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