Песков: Россия и США пока не обсуждали организацию встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что на данный момент Москва и Вашингтон не вели переговоров относительно возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
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