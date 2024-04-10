Базилик – не только вкусная пряность, но и прекрасный лекарь

Базилик – не только вкусная пряность, но и отличный целитель. Теплолюбивые культуры требуют определенного ухода и подходящих условий выращивания, но получить ароматную зелень даже в промежуточной зоне несложно.
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