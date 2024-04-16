Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации к участию в «ЦИПР-2024»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко обратился к руководителям цифровой трансформации всех уровней и IT-отрасли с призывом принять участие в конференции «ЦИПР», которая пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.
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