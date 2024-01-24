Офицер ВСУ раскрыл пугающую правду об украинских боевиках

ГБ

Геннадий Бережнов

Состав ВСУ, которые боятся звуков выстрелов и страдают от одышки, но держат фронт - это как то не вяжется. Может хватит писать эти статьи, нам это надо. Там и женщин уже достаточно, так что сядем и будем сочувствие выражать. Это враг и он коварный, такие же твари и бьют по Донецку.