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Офицер ВСУ раскрыл пугающую правду об украинских боевиках

Офицер ВСУ раскрыл пугающую правду об украинских боевиках

Новобранцы, которые пополняют состав ВСУ, боятся звуков выстрелов и страдают от одышки. Об этом сообщает польское издание Newsweek Polska.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Состав ВСУ, которые боятся звуков выстрелов и страдают от одышки, но держат фронт - это как то не вяжется. Может хватит писать эти статьи, нам это надо. Там и женщин уже достаточно, так что сядем и будем сочувствие выражать. Это враг и он коварный, такие же твари и бьют по Донецку.
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