В Колпино задержали двух мужчин, сбежавших из магазина с украденными товарами

Ранее их уже привлекали к административной ответственности В Колпино вечером 16 февраля на улице Веры Слуцкой задержали правонарушителей, повредивших имущество магазина и сбежавших с похищенными товарами, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.
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