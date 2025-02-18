В Колпино задержали двух мужчин, сбежавших из магазина с украденными товарами

Ранее их уже привлекали к административной ответственности В Колпино вечером 16 февраля на улице Веры Слуцкой задержали правонарушителей, повредивших имущество магазина и сбежавших с похищенными товарами, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.