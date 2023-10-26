Отличные и простые подкормки.

Зольная подкормка.Еще один популярный у сторонников природного земледелия вид подкормки. Древесная или соломенная зола в органическом земледелии считается одним из лучших источников калия и фосфора, соответственно подкормка зольным настоем рассады или цветов - прекрасным помощником в стимуляции цветения и плодоношения.