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Отличные и простые подкормки.

Отличные и простые подкормки.

Зольная подкормка.Еще один популярный у сторонников природного земледелия вид подкормки. Древесная или соломенная зола в органическом земледелии считается одним из лучших источников калия и фосфора, соответственно подкормка зольным настоем рассады или цветов - прекрасным помощником в стимуляции цветения и плодоношения.

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