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Вавринка о конфликте с Федерером из-за перепалки с его женой: «Хорошо, что тогда в коридорах и раздевалках не было камер»

Стэн Вавринка прокомментировал конфликт с Роджером Федерером на итоговом турнире-2014. Тогда по ходу полуфинала у Вавринки случилась перепалка с женой Федерера, и она назвала его «нытиком».

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