Ученые сравнили методы классификации языка вражды в романском урду

Рост токсичного и враждебного контента в интернете стал серьезной проблемой для модерации соцсетей. Особенно сложно это для языков с ограниченными ресурсами, где мало размеченных данных и инструментов анализа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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