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Гендиректор «Пари НН» о Галактионове: «Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Расстаемся друзьями»

Гендиректор «Пари НН» высказался об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера. «Мы очень рады, что Михаил был с нами.

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