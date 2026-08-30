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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» купил Леау у «Милана» за 38 млн евро. Португалец будет получать 10 млн в год

«Галатасарай» объявил о трансфере Рафаэла Леау из « Милана ». Турецкий клуб сообщил, что заплатит за 27-летнего нападающего 38 млн евро фиксированной суммой.

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