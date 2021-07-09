Ушки-хвостики

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“Пойдёшь ко мне жить?” – спросила девушка у тощей собаки, которая пыталась уснуть на улице под проливным дождём

“Пойдёшь ко мне жить?” – спросила девушка у тощей собаки, которая пыталась уснуть на улице под проливным дождём

Собачье горе было безграничным. Питомица с обрывком карабина на шее наверняка в прошлой жизни была домашней.

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Виктория Виктория
Спасибо !!! Вы видели горькие слезы собак, Когда им на сердце тоскливо? Когда одинокий шальной листопад Им песню поет сиротливо? Какая же мелочь, собачья слеза, Скатилась и спряталась в шерсти… Но только глаза, их собачьи глаза Так преданны людям до смерти… Но что эти слезы? Простая вода! И людям знакомы страданья! Но знайте, собачья слеза никогда Не просит у вас подаянья! Они если плачут, то болью души, Но так, чтоб никто не заметил, Тихонько страдают в пустынной тиши, Чтоб в горе никто их не встретил! И снова виляют хвостом, как флажком, Едва увидав человека, От счастья танцуют и служат… потом… Потом… нарушается вето… Безжалостно племя людское давно, Как изверги стали с природой… Но Богу и люди, и пес – все одно… Ему мы одной все породы… Когда обижают творенье его, Не важно, в каком воплощеньи, Обидели, знайте, Его самого, И нет здесь греховным прощенья… Собачья слеза – это божья слеза, Не дайте ей в шерсть укатиться, А лучше откройте свои вы глаза, Чтобы потом не стыдиться…( Алена Мансурова)
Марина Сазонова
Спасибо за спасение живой души. Дай бог вам долгой и счастливой жизни в здравии.

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