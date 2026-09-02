Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске обновили разметку перед школами и детсадами

В Смоленске обновили разметку перед школами и детсадами

«Смоленскавтодор» организует безопасное дорожное движение в преддверии нового учебного года Перед началом нового учебного года в Смоленске провели масштабную работу по обновлению разметки перед образовательными учреждениями.

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