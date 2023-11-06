Число погибших в Газе работников агентства ООН для помощи палестинцам выросло

Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР выросло до 88 человек. «Это крупнейшая потеря за все время, которую понесла ООН в одном конфликте», — указывается в заявлении глав гуманитарных ведомств ООН.
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