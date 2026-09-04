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Спорт Уик-Энд

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Кержаков назвал точный счёт матча «Зенита» с ЦСКА

Кержаков назвал точный счёт матча «Зенита» с ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом».

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