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Только чудо может спасти Кушанашвили

Только чудо может спасти Кушанашвили

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили объявил о начале своего первого курса химиотерапии. 54-летний журналист, у которого выявили злокачественную опухоль в брюшной полости, уже прошел две операции, однако не собирается сдаваться перед тяжелым заболеванием.

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