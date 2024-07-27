Только чудо может спасти Кушанашвили

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили объявил о начале своего первого курса химиотерапии. 54-летний журналист, у которого выявили злокачественную опухоль в брюшной полости, уже прошел две операции, однако не собирается сдаваться перед тяжелым заболеванием.