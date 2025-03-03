NYT: Трамп проведёт встречу, где обсудит приостановку военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп 3 марта проведёт встречу с представителями нацбезопасности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times, на встрече будет обсуждаться возможная приостановка или отмена военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США.
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