NYT: Трамп проведёт встречу, где обсудит приостановку военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп 3 марта проведёт встречу с представителями нацбезопасности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times, на встрече будет обсуждаться возможная приостановка или отмена военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США.