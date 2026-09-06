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Максим Ликсутов: Осенний Парад трамваев и выставка исторического транспорта в Москве собрали 180 тысяч посетителей

Парад трамваев в честь Дня города 6 сентября в Москве состоялся осенний Парад трамваев, посвящённый Дню города.

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