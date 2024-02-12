Жизнь взаймы: почти две трети молодых семей имеют бытовые кредиты

Бытовые кредиты есть у 59% российских молодых семей, при этом 80% из них мечтают улучшить свои жилищные условия, следует из опроса Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) «Финансовые ориентиры молодых семей».
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