Председатель СК России поручил доложить о гибели двух малолетних детей в результате пожара в Красноярском крае

5 декабря 2021 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели двух детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных в поселке Новоназимово Енисейского района Красноярского края.