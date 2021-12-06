Председатель СК России поручил доложить о гибели двух малолетних детей в результате пожара в Красноярском крае

5 декабря 2021 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели двух детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных в поселке Новоназимово Енисейского района Красноярского края.
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