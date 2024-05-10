Принц Гарри и Меган Маркл появились на публике в Нигерии

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нигерию. Об этом сообщает People. В пятницу, 10 мая, Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Африку в рамках своего первого официального международного турне с момента отхода от королевской роли в 2020 году.