Принц Гарри и Меган Маркл появились на публике в Нигерии

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нигерию. Об этом сообщает People. В пятницу, 10 мая, Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Африку в рамках своего первого официального международного турне с момента отхода от королевской роли в 2020 году.
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